Rapids Siegesserie beendet - Krems souverän

Vorletzte Runde im Herbstdurchgang in der 3. Liga und die Spitzenteams mussten Federn lassen. Die Siegesserie von Rapid II ist beim FavAC gerissen - nach fünf Erfolgen gabs in Favoriten nur ein 0:0. Krems hingegen konnte sich gegen Marchfeld Donauauen klar mit 4:0 durchsetzen. Die Highlights der Runde in der Regionalliga Ost gibt es bei uns im Video.