Diese Gräfin spukt noch immer im Schloss Porcia

Der Geist der Gräfin Katharina Salamanca, die im 16. Jahrhundert lebte, soll dafür verantwortlich sein: „Sie hat noch immer keine Ruhe gefunden. Speziell am Dachboden poltert es immer wieder“, weiß Hartmut Prasch, der Direktor des im Schloss integrierten Volkskundemuseums: „Die Gräfin war eine hartherzige Frau, sie verteilte an ihre hungrigen Bürger nicht einmal Essensreste, hat sogar ihre Zofe erschlagen und den Handwerker, der ihren Schatz eingemauert hat, in den Schlosshof gestoßen. Ein alter Mann hat Salamanca einst verflucht.“ Seither soll die Ruhelose in Spittal ihr Unwesen treiben.