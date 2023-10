„Friends“-Stars trauern um Matthew Perry

Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Matthew Perry haben seine „Friends“-Kollegen ihre Trauer bekundet. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) am Montag von einem „unfassbaren Verlust“. Der 54-jährige Perry war am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden.