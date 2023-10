Matthew Perrys letztes Foto sorgt für Gänsehaut

Schauspieler der Kult-Serie „Friends“ trauern

Auch „Friends“-Kollegen trauern öffentlich in sozialen Medien. Maggie Wheeler, die in der Serie die Freundin von Perrys Charakter Chandler Bing spielte, schrieb: „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du so vielen in deinem zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so gesegnet von jedem kreativen Moment, den wir geteilt haben.“