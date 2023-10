Matthew Perry: Weiter Rätselraten um Todesursache

Nach dem plötzlichen Tod von Matthew Perry hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Die Behörde teilte laut „People“ am Sonntag mit, dass das Ergebnis einer toxikologischen Analyse noch ausstehe. Der „Friends“-Star war am Samstagnachmittag tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden. Perry wurde 54 Jahre alt.