„Friends“-Co-Star gibt Perrys Hund neues Zuhause

Der Schock sitzt tief, nicht nur bei den Fans. Auch viele Stars haben bereits ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. Nur Perrys Co-Stars von „Friends“ hüllen sich in Schweigen. Ein Insider weiß, warum Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer und Matt LeBlanc sich nicht öffentlich zu dem Tod geäußert haben: „Sie sind vom Verlust ihres Bruders erschüttert, denn Matty war genau das: ihr Bruder!“ Tatsächlich arbeiten die einstigen „Friends“ bereits an einer gemeinsamen Hommage an Perry.