Blutige Schlägerei vor Nachtlokal in Wals

Bereits in einem Nachtlokal im Walser Ortsteil Himmelreich hatten die beiden Männer zu streiten begonnen. Diese Auseinandersetzung ging vor dem Lokal weiter: Dabei versetzte der 38-Jährige dem 28-Jährigen einen heftigen Kopfstoß. Das Opfer erlitt dadurch eine Rissquetschwunde im Bereich der Nase, heißt es in der Meldung der Polizei. Auch der Angreifer zog sich eine blutende Wunde an der Stirn zu. Eine Behandlung durch das Rote Kreuz lehnten jedoch beide ab.