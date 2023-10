Löscheinsatz dauert schon mehr als 24 Stunden

Um 8.38 Uhr waren am Freitag die Sirenen losgegangen und hatten 110 Feuerwehrleute in den Einsatz gerufen. 3000 Tonnen Hackschnitzel müssen aus dem Bunker geräumt und gelöscht werden. Denn es droht immer wieder Aufflackern von Bränden, weil sich der Brennstoff durch chemische Vorgänge so weit erhitzt hatte, dass es zur Selbstentzündung gekommen war.