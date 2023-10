Brennstofflagerplatz von Papierfabrik brannte

Gleich sieben Feuerwehren standen am Freitagvormittag bei einem Brand in der Papierfabrik Laakirchen im Einsatz. Durch Selbsterhitzung war im Bereich der Brennstoffaufbereitung in einem Hackschnitzelbunker das Feuer ausgebrochen. Der Löscheinsatz ist immer noch im Gange.