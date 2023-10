Die Eisenstadt muss sich mit „Blech“ begnügen

Letzter Bundessieger war der Schiederweiher

Zum letzten Mal am Siegertreppchen stand Oberösterreich 2018, als der Schiederweiher in Hinterstoder den Spitzenplatz belegte. „Unmittelbar nach dem Sieg hatten wir eine deutlich verstärkte Frequenz an Besuchern“, sagt Bürgermeister Klaus Aitzetmüller, „das hat sich aber mit den Jahren abgeflacht“. Obwohl der Parkplatz vor Ort etwas vergrößert wurde, sei er vor allem an Tagen mit gutem Wetter überfüllt. Auch der Tourismusverband wirbt noch immer stolz damit, dass der Schiederweiher 2018 zum schönsten Platz im Land gekürt wurde.