Fahrverbot: Polizei kassierte über 110.000 Euro

Wie nicht anders zu erwarten, hielten sich nicht alle an das Verbot. Die Exekutive kontrollierte anfangs kontinuierlich, später stichprobenartig. Von den 4410 auf Vorarlberger Seite unter die Lupe genommenen Fahrzeugen hätten 534 gar nicht auf der Straße unterwegs sein dürfen. Sie wurden angezeigt. Zudem nahmen die Beamten insgesamt 110.040 Euro an Sicherheitsleistungen ein. Die Ausrede, die die Kontrollorgane am häufigsten zu hören bekamen: Man hätte von nichts gewusst.