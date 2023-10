Organraub als Multimilliarden-Dollar-Geschäft

An nur einem Tag 25.000 registrierte Spender

Der Bericht „Forced Organ Harvesting Form Living People in China“ der Organisation Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) von 2023 nennt offizielle chinesische Zahlen. So gab es an einem bestimmten Tag im Jahr 2015 einen Zuwachs von 25.000 registrierten Spendern.