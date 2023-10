ÖFB-Ladies füllen gegen Portugal Altachs Stadion

Den Gegner schätzt Fuhrmann. Und kann auch Verbindungen zur eigenen Elf ziehen. „Portugal hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt. Ähnlich wie wir hat dieses Team ein sehr gutes Kollektiv.“ Die Portugiesinnen liegen mit einem Sieg und einer Niederlage auf Platz zwei in Gruppe A, die ÖFB-Damen warten noch auf ihren ersten Sieg. „Es wäre richtig cool, wenn wir es in den letzten zwei Runden im Dezember selbst in der Hand hätten, ob wir weiterkommen. Dafür müssen wir in Altach zumindest ein Unentschieden einfahren“, hofft die Teamchefin.