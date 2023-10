Für Katharina Straßer gibt’s nur Familie & Beruf

„Zufrieden, so wie’s ist“

„Es gibt nur die Kinder und meinen Beruf. Und mein Umfeld weiß und akzeptiert das auch - natürlich - ich kann nur Menschen in mein Leben lassen, die damit klarkommen. Aber ich bin auch zufrieden, so wie’s gerade ist.“ Sie liebt, was sie macht, ansonsten wäre dieser ganze Wahnsinn ohnehin nicht umsetzbar. Dafür zeigte sie sich dankbar: „Beruflich läuft grad alles heiß, auch fürs nächste Jahr habe ich schon wieder drei Filmangebote. Ich schätze mich so glücklich, ich gehe so gerne arbeiten, ich brauch’ nachher nicht Stunden, um wieder zu entspannen.“