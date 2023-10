„Multiversum“: Nächste Niederlage für die WKStA

Zwei Tage nach Sebastian Kurz wieder ein Polit-Prozess im Großen Schwurgerichtssaal. Diesmal allerdings in St. Pölten. Dort muss die frühere niederösterreichische Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) auf der Anklagebank Platz nehmen. Ihr wurde von der WKStA Untreue in Zusammenhang mit der Auszahlung einer Förderung in der Höhe von 2,8 Millionen Euro für die Mehrzweckhalle Multiversum in Schwechat vorgeworfen. Am frühen Nachmittag spricht das Schöffengericht den - nicht rechtskräftigen - Freispruch aus.