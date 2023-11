So könnte ein typischer Tag im Jahr 2063 ablaufen

Wie sich die Arbeitswelt verändert

An ihrem Arbeitsplatz arbeitet Mia in einem flexiblen, digitalen Büroumfeld. Den Job, den ihr Papa sein Leben lang ausübte, gibt es nicht mehr - er war Kassier bei einer großen Supermarktkette. Ihre Mama war jahrzehntelang selbstständig und kann ihre Kreativität auch heute noch ausleben - sie ist Werbetexterin und richtig gut in ihrem Job. Viele ihrer Mitbewerber mussten allerdings aufgeben - und umschulen. Unsere fiktive 29-Jährige ist Datenschutz-Expertin, ein Beruf, der enorm gefragt ist. Der Großteil ihrer Aufgaben wird von KI-Systemen unterstützt, was es ihr ermöglicht, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.