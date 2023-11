Wer kennt die Zukunft besser: Forscher oder KI?

War die Zukunft früher sicherer?

Da ist die Frage, was man mit „sicherer“ meint. Man darf nicht vergessen: Wir haben in so einer kurzen Zeit solche Unmengen an Lebenserwartungsjahren dazu bekommen. Wie alt - und wie gesund alt - wir werden, ist ja verrückt! Mit 70 können wir ja noch die Welt befliegen. Auch wenn man heute der unteren Mittelschicht angehört, lebt man ja besser, als der Kaiser vor 200 Jahren. Also, es ist immer eine Frage der Relation. Die Babyboomer sind im Aufschwung aufgewachsen, denen ging es richtig gut, da ging es bergauf! Und jetzt ist gerade der Übergang in ein neues Zeitalter - der tut weh, der muss auch wehtun, damit sich etwas ändert. Wir haben mehrere Krisen hinter uns, jetzt wird es wieder bergauf gehen.