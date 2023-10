Scharfe Kritik an Naturschutzplänen der Regierung

Dagegen macht nun die LUA mobil. Landesumweltanwältin Gishild Schaufler spricht von „massiven Verschlechterungen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes“, sollte die Politik das Gesetz tatsächlich so beschließen. Dies soll bereits im November der Fall sein. Anlagen für Erneuerbare Energien würden so grundsätzlich immer Vorrang haben. „Der Bau von Windkraft-Anlagen oder Photovoltaik mitten in Naturschutzgebieten wäre damit plötzlich erlaubt“, sagt Schaufler. Skigebiete könnten ihre Beschneiungsteiche in Schutzgebieten bauen. „Man muss dann nur noch angeben, den Bau auch als Pumpspeicher zu nutzen“, befürchtet die Umweltanwältin. Auch der der Bau von Forststraßen könne künftig leicht genehmigt werden, wenn sie zu einem Kleinkraftwerk führen.