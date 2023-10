Motorradfahrer sprang nach Unfall in die Salzach

Ein kurioser Zwischenfall hat sich am Salzburger Rudolfsplatz vor den Augen einer zufällig anwesenden Polizeistreife ereignet. Ein Motorradfahrer war in der Nacht auf Sonntag von einem Taxilenker beim Fahrspurwechsel touchiert worden und stürzte samt Frau am Sozius. Der offensichtlich Verletzte nahm seinen Helm ab, rannte in Richtung Salzach und sprang in den Fluss.