Erster Mateschitz-Todestag: Das Erbe des Bullen

„Dear Bulls! Liebe Bullen!“ So beginnt ein Mail, das an diesem 22. Oktober 2022 fünf Minuten vor Mitternacht von der Red Bull-Zentrale in Fuschl in 175 Länder der Welt tickert und 15.779 Mitarbeiter erreicht. „Bald wird die Trauer der Dankbarkeit Platz machen. Dankbarkeit für das, was er für so viele Menschen verändert, bewegt, ermutigt und ermöglicht hat.“