Fräulein Theodora - gar nicht röstfrisch

Wenn ein Punschkrapferl in der Tortenvitrine des Cafés Central umfällt, hat das wohl dieselbe Wirkung wie Händels „Theodora“ jetzt im MQ. Es ist die zweite Saisonproduktion im Ausweichquartier des Theaters an der Wien. Regie hat Direktor Stefan Herheim geführt und das Oratorium in den Nachbau des Wiener Touristenhotspots Café Central verlegt.