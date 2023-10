Ab 15.30 Uhr LIVE: Konferenz mit Bayer Leverkusen

Die achte Runde der deutschen Fußballmeisterschaft bringt am Samstag Fernduelle der Topclubs. Tabellenführer Leverkusen gastiert beim Siebenten in Wolfsburg, der VfB Stuttgart, der einen Punkt weniger am Konto hat, gastiert bei Union Berlin. Die Bayern, zwei Zähler hinter der Werkself liegend, gastieren um 18.30 Uhr in Mainz.