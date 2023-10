Ab 18.30 Uhr LIVE: Mainz gegen Bayern München

Der Druck ist aktuell groß bei den Bayern von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. Beim Tabellenvorletzten Mainz muss Trainer Thomas Tuchel um sein Mittelfeldduo Joshua Kimmich und Leon Goretzka bangen. Kimmich war wegen eines Infekts von der Fußball-Nationalmannschaft abgereist und trainierte am Donnerstag erstmals wieder. Goretzka hatte nach der Länderspielreise in die USA eine schmerzhafte Fleischwunde am Sprunggelenk. Es sehe aber gut aus, betonte Tuchel.