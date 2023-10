Der GAK bindet seinen Sportchef weitere zwei Jahre

„Erfolgreichen Weg konstant weitergehen“

„Wir freuen uns außergewöhnlich über die Vertragsverlängerung mit unserem sportlichen Leiter. Didi hat in seiner Zeit als Sportdirektor des GAK bewiesen das gemeinsam gesetzte Ziel der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Kampfmannschaft mit unglaublichem Einsatz voranzubringen. Auch die Einbringung seiner sportlichen Kompetenz im Aufbau der GAK 1902 Akademie ist absolut überzeugend. In unseren ersten Gesprächen über eine Verlängerung war sehr schnell klar, dass wir den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg konstant weitergehen wollen. Didi ist auf seinem Gebiet ein absoluter Profi, der die Werte unseres Vereins lebt und wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, sind Geschäftsführer Harald Hochleitner sowie Obmann Rene Ziesler glücklich.