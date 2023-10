Vorsichtige Entwarnung nach „Kindesentführung“

Zwei tätowierte Männer, die ein etwa zwölfjähriges Mädchen bei Ohlsdorf in einen weißen Kastenwagen zerren. Das erzählte ein 13-jähriges Mädchen am Donnerstagnachmittag am Telefon ihrer Mama, nachdem sie eine verdächtige Szene von daheim aus am Fenster beobachtet gehabt haben will. Das Mädchen war mit seiner jüngeren, sechsjährigen Schwester alleine daheim gewesen. Die Mutter rief die Polizei, die eine Alarmfahndung auslöste.