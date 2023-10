Wandern, wo einst der Minnesänger Ulrich lebte

Um die Burgruine Frauenburg, die mit dem Minnesänger Ulrich von Liechtenstein (ca. 1205-1275) in Verbindung gebracht wird, ranken sich einige Sagen. Eine Geschichte erzählt von dem grausamen Ritter Reimbrecht von der Burg Rosenbühel, wie die Frauenburg früher hieß. Die Wanderung im Gemeindegebiet von Unzmarkt-Frauenburg verbindet die Besichtigung der Burgruine mit dem 1763 Meter hohen Bocksruck, einem aussichtsreichen Gipfel am östlichen Rand der Murberge. Über sonnseitige Wiesen und Wälder führt die Streckenwanderung zu einem wenig bekannten Gipfel, der so manchen Wanderer begeistern wird. Fazit: Zug, Burg, Gipfel - eine interessante Kombination!