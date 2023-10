Hundeverband nimmt Trainer und Halter ins Visier

ÖKV setzt „Sofortmaßnahmen“

Nun kommt allerdings doch etwas Bewegung in die Sache. Denn wie der ÖKV am Donnerstag via Aussendung mitteilte, will man nun „als Vertreter aller Hundehalter und seriösen Hundezüchter“ mit mehreren Sofortmaßnahmen „die Qualität im Gebrauchshundesport weiter erhöhen“. So soll der Gebrauchshundesport künftig nur mehr auf ÖKV- oder ÖHU-Hundeplätzen möglich sein, um die Qualität in der Ausbildung zu gewährleisten.