Video zeigt brutale Hundeabrichtung in OÖ

SPÖ will Ausschuss zu Hundehaltegesetz

Die SPÖ will auch die Meinungen und Vorschläge aller im Landtag vertretenen Parteien berücksichtigen und daher werde Klubvorsitzende Sabine Engleiter-Neu am Donnerstag in der Ausschusssitzung einen Unterausschuss-Hundehaltegesetz beantragen.