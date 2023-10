Neuer Comic soll Kindern Terror und Krieg erklären

Oberste Priorität hat jetzt das erklärende Gespräch beziehungsweise das entsprechende Gesprächsangebot, so die Bildungsexperten. René Bachmayer, Professor am Gymnasium Purkersdorf (NÖ) und Vortragender an der Universität Wien, erklärt: „Prinzipiell ist das Thema nichts Neues. Der Nahost-Konflikt per se ist schon seit langer Zeit präsent. Diese Eskalation bringt aber natürlich Redebedarf mit sich. Grundsätzlich ist es wichtig, den Kontext der Auseinandersetzung zu verstehen und auch die seriösen Informationsquellen zu identifizieren.“