2022 war „Goldenes Jahr“ für Einkommen der Bauern

Gesamtüberblick über die Agrarstruktur

Im „Grünen Bericht“, der in Oberösterreich alle drei Jahre erstellt wird, geht es auf 150 Seiten aber nicht nur um die Einkommensentwicklung, sondern gesamthaft um die Weiterentwicklung der Landwirtschaft Oberösterreichs in herausfordernden Zeiten - siehe die Langfassung hier. Die Agrarstruktur wird mit dem aktuellsten Stand von 2020 angegeben: 29.173 land- und forstwirtschaftliche Betriebe gibt es noch, von denen 43 Prozent im Haupterwerb geführt werden. Durchschnittlich 22,4 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche werden jeweils bewirtschaftet, was sich auf etwas mehr als eine halbe Million Hektar im Land summiert.