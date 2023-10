Finnland-Trip kommt den Haien teuer zu stehen

Drei Heimspiele in fünf Tagen

Am Samstag ist Fehervar zu Gast. Das sind mit dem CHL-Spiel am Dienstag gegen Skellefteå (2:4) drei Heimspiele in fünf Tagen. „Das sind auch Strapazen für die Fans, ist fast nicht leistbar. Dadurch geht dann auch uns Geld verloren“, sagte Hanschitz.