„80 Prozent Mobilfunknutzung sind Videoabrufe“

A1-CEO Marcus Grausam zeigt im TV-Interview einen Blick hinter die Kulissen des heimischen Mobilfunkmarktes: „Wir investieren jährlich 600 Millionen Euro in den Ausbau von 5G und das Glasfasernetz, wobei 5G für den mobilen Gebrauch und das Glasfasernetz für die Heimnutzung steht.“ Was die Leistung betreffe, so komme es immer wieder zu Beschwerden, die man sehr ernst nehme.