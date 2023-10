„Endlich gegensteuern, sonst fährt kein Bus mehr“

Wohin die Reise beim Arbeitskräftemangel geht, zeigt sich am Beispiel Buslenker: „700 sind tirolweit für Schüler und Pendler im Einsatz. 450 von ihnen gehen in den nächsten zwei Jahren in Pension. Und bereits heute fehlen 150 Fahrer“, erläuterte Alexander Ledermair, GF der gleichnamigen GmbH.