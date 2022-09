Personalmangel in Tirol: Das sagen die Parteichefs

Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz): Markt für Flüchtlinge öffnen

So positiv der Blick auf die Arbeitslosenzahlen derzeit ausfällt, so schwer tun sich viele Branchen, qualifiziertes Personal zu finden. Was den Tourismus betrifft, brauchen wir ein Umdenken in Richtung qualitätsvoller Angebote. Auch in der Pflege müssen wir den Beruf wieder attraktiv machen und Menschen mit verbesserten Rahmenbedingungen dafür begeistern. Für anerkannte Flüchtlinge würden wir den Arbeitsmarkt bei Mangelberufen öffnen, vor allem für die Lehrlingsausbildung.