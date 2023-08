Personalmangel auch bei Lebenshilfe Tirol Thema

Zwei Drittel der Menschen, die von der Lebenshilfe in Wohnprojekten begleitet werden, leben heute in eigenen Wohnungen oder in Zweier-WGs und werden individuell begleitet. Auch das Thema Pflege wird immer wichtiger, denn heute begleitet die Lebenshilfe doppelt so viele Menschen über 55 Jahre wie noch vor zehn Jahren.