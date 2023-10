Recht auf Kinderbetreuung: Noch fehlt das Personal

Derzeit 5860 Personen in der Kinderbildung tätig

Die Ziele des Landes sind ambitioniert. Sie könnten allerdings am Fachkräftemangel scheitern. Denn es gibt in Tirol schlicht zu wenig Elementarpädagoginnen und -pädagogen. Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (VP) spricht in dem Zusammenhang von der „Achillesferse des Vorhabens“.