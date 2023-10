Arbeiter nach Todessturz von Balkon angeklagt

Als sie heimgekehrt war, ging die Frau auf ihren Balkon und stürzte aufgrund des fehlenden Geländers knapp sechseinhalb Meter in die Tiefe. Eine Woche nach dem Unfall erlag die Frau ihren Verletzungen im Spital. Jetzt müssen sich ein Vorarbeiter (30) und ein Projektleiter (31) fahrlässig für den Tod der Frau im Bezirksgericht St. Johann im Pongau verantworten, bestätigt Elena Haslinger von der Salzburger Staatsanwaltschaft: „Die baurechtlichen Vorschriften sind missachtet worden.“ Im Detail haben die Beschuldigten auf das Anbringen einer Absturzsicherung verzichtet – stattdessen hängten sie nur einen Hinweiszettel an die Tür der 81-Jährigen. Der Prozess findet am 23. November statt.