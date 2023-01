Frau (81) stürzte in den Tod: Schlosser angezeigt

Am 23. Jänner fiel eine 81-Jährige in Bad Gastein (Pongau/Salzburg) von ihrem Balkon. Die Brüstung wurde zuvor wegen anstehender Arbeiten entfernt. Eine Woche später starb die Frau im Krankenhaus an einer Infektion. Die Polizei ermittelt gegen zwei Schlosser. Es besteht der Verdacht auf fahrlässige Tötung.