Skikarte für Einheimische und neue Gondelbahn

Ein 70 Millionen Euro teures Seilbahn-Projekt nimmt bald erstmals Fahrt auf. Die Gondelbahn auf das Kieserl in Großarl soll diesen Winter Skifahrer auf den Berg bringen, nach nur neun Monaten Bauzeit. Die Bahn, die das beliebte Varianten-Skigebiet Roslehen erschließt, soll den Zusammenschluss mit den Liften in Dorfgastein noch weiter vorantreiben. An der neuen Bergstation am Kieserl wäre für eine Gondel von der Gasteinerseite jedenfalls schon alles vorhanden.