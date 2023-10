„Sie fühlten,dass ich mein Bestes tun würde“

Es ist ein äußert sensibles Kapitel der US-amerikanischen Geschichte: Die nordamerikanischen Ureinwohner der Osage Nation werden über Nacht vom Reichtum überschwemmt. In den 1920ern macht der Fund von Erdöl in Oklahoma das indigene Volk zu einem der wohlhabendsten der Welt. Doch der scheinbare Segen entpuppt sich zum Fluch, denn Neid und Gier werden unter den Weißen erweckt. Was mit Erpressung und Diebstahl beginnt, endet in einem systematischen Mord an etwa 24 Mitgliedern des Osage-Stammes. Wahre Begebenheiten, die Regie-Legende Martin Scorsese mit „Killers of The Flower Moon“ in stattliche 207 Minuten Filmlänge gepackt hat - und den Kino-Besuchern nicht nur Zeit, sondern auch Nerven abverlangt. Rausgekommen ist ein Gangster-Historienepos mit einem Hauch von Wildwest zwischen Ölbaronen und korrupten Gesetzeshütern. Dafür hat Scorsese erneut die Schauspiel-Größen Robert DeNiro und Leonardo Dicaprio vereint und Lily Gladstone, die selbst indigene Wurzeln hat, als weibliche Hauptrolle gewonnen.