Umweltranger im Dienst von Zilp-Zalp und Elefant

Mit Chili Harmonie zwischen Tier und Mensch schaffen

Unter anderem etwa in Afrika, wo es darum geht, wandernde Elefanten- und Bevölkerung in Einklang zu bringen. „Wo Elefantenherden unterwegs sind, wächst nichts mehr“, erklärt Kirchmeir. Abhilfe schaffen Chili-Pflanzen am Acker- und Dorfrand. Denn die Dickhäuter schnuppern neugierig an allem – und mögen Chili nicht.