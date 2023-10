Offenbar zwei Menschen in Brüssel erschossen

Der Vorfall soll sich kurz nach 19 Uhr in der Brüsseler Innenstadt ereignet haben - in der Nähe des Sainctelette-Platzes. Bei den Getöteten handelt es sich wohl um zwei Schweden. Ob die Attacke in Zusammenhang mit dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden steht, ist nicht bekannt. Der Täter ist flüchtig.