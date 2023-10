Lokale, über die man spricht: Zentruhm

Ihr neues zweites Lokal liegt an einem schwierigen Standort in der Wiener Innenstadt, nämlich an der Rampe zur Mölker Bastei, lange Zeit residierte hier das bekannte Schubertstüberl. Das ZENTRUHM bringt jetzt einigen Schwung in die behäbige Gasse, denn das kulinarische Motto lautet „Tapas“. Der Begriff wird sehr großzügig ausgelegt, gemeint sind einfach kleine Speisen, manche eignen sich zum Teilen, bei anderen handelt es sich um Ein-Personen-Häppchen.