„Außergewöhnlich“: Spaniens Team begeistert

Die punktgleichen Topteams Spanien und Schottland haben am Sonntag in der Qualifikations-Gruppe A die Fahrkarte für die Fußball-EM-Endrunde 2024 in Deutschland gebucht. Die Spanier untermauerten damit ihr Standing als EM-Dauergast, 1992 waren sie letztmals nicht dabei. Teamchef Luis de la Fuente attestierte seinem Team ein „außergewöhnliches“ Wachstum in den vergangenen Monaten. Die Schotten schnuppern dank spanischer Mithilfe zum zweiten Mal in Folge EM-Luft.