Norwegen gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE

Am Donnerstag verpasste Schottland wegen einer 0:2-Niederlage in Spanien die vorzeitige EM-Qualifikation. Heute drücken die Briten mit Sicherheit den Spaniern die Daumen, denn bei einem Punktverlust der Norweger darf Schottland jubeln und ist im kommenden Jahr sicher beim Turnier in Deutschland dabei.