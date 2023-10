Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der liebe 7-jährige Mischlingsrüde Little Foot ist eigentlich nicht ganz so „little“, aber dafür umso sanfter und verspielter. Anfangs ist er Menschen gegenüber etwas unsicher, das legt sich aber rasch, da er sehr neugierig ist. Mit Artgenossen ist der zuckersüße Kerl gut verträglich. In Innenräumen ist er noch sehr unsicher, benötigt Teppiche, um sich fortzubewegen. Little Foot freut sich über ein Zuhause mit Garten am Land. Interessenten könne sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.