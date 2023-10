„Klebefallen-Drama“ um Vögel: Diese Strafen drohen

Klebefallen nur in ganz bestimmten Fällen erlaubt

Tierfallen müssen laut Gesetz unversehrt fangen oder (schnell) töten. Sind Klebefallen in Österreich gänzlich verboten? „Der Kauf ist prinzipiell erlaubt, wenn man beispielsweise eine Küchenschaben-Plage bekämpfen will“, weiß der Experte. Eine Falle wie im geschilderten Fall so zu postieren, dass sie für verschiedenste Tiere frei zugänglich ist, sei jedenfalls nicht akzeptabel. Die Ermittlungen laufen.