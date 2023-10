Hilferufe im Nebel schrecken Bergsteigerinnen auf

Zwei Bergsteigerinnen aus Klagenfurt Land und Völkermarkt stiegen Samstag zu Mittag vom Koschutahaus in Richtung Koschutnikturm auf. Nach einigen Stunden brachten Sturmböen und dichter Nebel die 37 und 31 Jahre alten Frauen in Schwierigkeiten. Sie stiegen weiter in Richtung des Gipfels auf und warteten auf besseres Wetter.