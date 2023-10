Von Weihrauch und Moral

Das mit Worten nicht auszudrückende Morden in Israel ist kaum eine Woche her, und schon fordern intellektuelle Geister augenblicklich - gerade in Deutschland -, Stellung gegen den antisemitischen Terror zu beziehen. So z. B. Sascha Lobo im „Spiegel“. Mit dem billigsten aller literarischen Finten, nämlich den Leser zu duzen, hebt Lobo an: „Du hast dich zu Black Lives Matter positioniert, dein Profilbild hat die Farben der Ukraine. Aber wo ist deine Solidarität mit Israel? Der Überfall der Hamas ist keiner, den man ’von beiden Seiten’ betrachten muss. (...).“