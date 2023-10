Erster Lösungsansatz für Radler in der Lobau

Das Radfahrverbot in der Lobau hat für großen Unmut und wütenden Protest in der Bevölkerung gesorgt - wir berichteten. Kein Wunder: Neben Sportlern und Tagesausflüglern sind hier auch etliche Pendler mit dem Rad unterwegs. Die Streckensperren bedeuten für viele Menschen Umwege. Doch wer den Überblick verliert, riskiert eine Strafe in Höhe von mehreren hundert Euro.